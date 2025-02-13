2024 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. ABD'de yayın yapan ve spor endüstrisinin iş tarafına odaklanmış medya şirketi Sportico en çok kazanan sporcuları açıkladı. İşte 2024'te en çok para kazanan sporcular…

1 /10 10- Jon Rahm | 105.8 milyon Dolar



2 /10 9- Kylian Mbappé | 110 milyon Dolar

3 /10 8- Karim Benzema | 116 milyon Dolar

4 /10 7- Oleksandr Usyk | 122 milyon Dolar



5 /10 6- Neymar | 133 milyon Dolar



6 /10 5- LeBron James | 133.2 milyon Dolar



7 /10 4- Lionel Messi | 135 milyon Dolar



8 /10 3- Tyson Fury | 147 milyon Dolar



9 /10 2- Stephen Curry | 153.8 milyon Dolar

