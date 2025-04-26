Dursun Özbek müjdeyi verdi: Yarım milyon dolarlık gelir!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği bütçe toplantısında konuştu. Özbek devam eden projelerden bahsederken Galatasaraylılara 400 milyon dolarlık gelir müjdesini verdi.
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.
Özbek'in finansal yapı, tesisleşme hamlesinin ve devam eden Galatasaray Adası, Riva, Florya, Mecidiyeköy, Aslantepe, Kemerburgaz projeleriyle ilgili sunumu yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Florya'da projesi için 14 firmanın ihale şartnamesini aldığını anlatan Özbek, "Florya çok önemli bir proje. Buradan gelecek paranın miktarı oldukça yüksek. Sizden ilk yetki aldığımızda Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) olan borcumuz yaklaşık 2 milyar 600 milyon liraydı. Yaklaşık 70 milyon dolara denk geliyor. Geçmişte yaptığımız sermaye artışından 1 milyar 700 milyon lira kaynak oluşturduk.
Bunun 1,5 milyarını TBB'ye ödeyerek borcumuzu 1 milyar 300 milyon lira seviyesine indirdik. Artık TBB'ye ödememiz gereken 35 milyon dolar borcumuz var. Yaklaşık 35 milyon dolar vadesi geçmiş borcumuz var. Florya'dan gelen parayla bu borçlarımızı ödedikten sonra kalan parayı bir blokeli hesaba aktaracağız. Sadece getirisi futbol altyapısında ve amatör şubeler için kullanılacak. Eğer bir gün yönetim ana parayı kullanmak isterse genel kuruldan onay alması gerekecek." diye konuştu.
Kulübün borçlarının geçmişten geldiğini aktaran Özbek, "Bu borçlarımızın tasfiye edilmesi, kulübümüzün önünün açılması için ödemeleri yapmak zorundayız. Burada en önemli husus faiz sarmalından çıkmak. Sermaye artışında kaynaklanan 1,5 milyar lira ile TBB borcunun bir kısmı kapanınca yaklaşık 750 milyon liralık tasarruf sağladık. Ödeyeceğimiz faiz, 1,5 milyar liradan 750 milyon liraya düştü. Bizim için öncelik faiz sarmalından bir an önce çıkmak." ifadelerini kullandı.
Başkan Dursun Özbek, Riva'daki ikinci faz inşaatından 230 milyon dolar gelir beklediklerini söyledi. Riva arazisinin yüzde 50'sindeki inşaatın tamamlandığını belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Riva projesinin yarısı yapıldı ve satıldı. Orada bir yaşam devam ediyor. Birinci fazından yaklaşık 170 milyon dolar gelir elde ettik. Şimdi ikinci etabın inşasına başlanacak. Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde 140 bin metrekare (128 bin metrekare konut, 10 bin metrekare ticari alan) satılır alanda 554 villa ile ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor. İnşaatın yapılmasının sorumluluğu Emlak Konut'ta. İnşaat maliyetini biz ödeyeceğiz.
Emlak Konut, pazarlama karşılığında bizden yüzde 5 alacak. Kalan yüzde 95'in bugünkü değeri 17 milyar 800 milyon lira. 890 milyon lira Emlak Konut'a ödenecek. Yaklaşık maliyet de 7 milyar 892 milyon lira. Maliyetler çıktıktan sonra kulübümüze gelecek miktar 9 milyar lira seviyesinde. Bunun burada kalacağını düşünmüyorum. Hesaplamalar en kötü şartlar dikkate alınarak yapıldı. Karımızın çok daha yukarı çıkacağını düşünüyorum.
Bugünkü dolar kuruyla 230 milyon dolar yapıyor. İlk fazdan 170 milyon dolar, ikinci etaptan 230 milyon dolar olmak üzere Riva'dan 400 milyon dolar getiri bekliyoruz. 2017'de bu proje için yetki istediğimde asgari hasılatı 300 milyon dolar göstermiştik. Bugün 400 milyon dolara yükselmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu, bizim ve camiamız için sevindirici bir şey."