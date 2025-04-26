Dursun Özbek müjdeyi verdi: Yarım milyon dolarlık gelir!

Bugünkü dolar kuruyla 230 milyon dolar yapıyor. İlk fazdan 170 milyon dolar, ikinci etaptan 230 milyon dolar olmak üzere Riva'dan 400 milyon dolar getiri bekliyoruz. 2017'de bu proje için yetki istediğimde asgari hasılatı 300 milyon dolar göstermiştik. Bugün 400 milyon dolara yükselmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu, bizim ve camiamız için sevindirici bir şey."



