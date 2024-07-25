En-Nesyri'den Icardi ve Immobile'ye gönderme

"Herkese iyi günler. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Harika bir takım gerçekten ve uzun zamandır takip ediyordum. Mario ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için hocamıza da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerime ve aileme de teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde bana çok yardımcı oldular."























