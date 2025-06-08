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Eski Galatasaray’lıdan 3 sezon sonra veda kararı

Eski Galatasaray’lıdan 3 sezon sonra veda kararı

08:118/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray’da 2018-2022 yılları arasında forma giyen ve 2022 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga’ya giden deneyimli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı.

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu, Sevilla'da forma giyen Marcao, geleceği ile ilgili kararını verdi.


İspanyol basınındaki habere göre Marcao'nun, bu yaz Sevilla'dan ayrılması bekleniyor.


TRANSFER TEKLİFLERİ VAR



Haberde, Brezilyalı futbolcunun ülkesinden çeşitli transfer teklifleri aldığı ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.


AYRILMAYA HAZIR



Marcao'nun, kişisel şartlarda anlaşılması halinde Sevilla'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.


29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.


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