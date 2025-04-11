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Eski milli futbolcudan Samsunspor'a sert sözler: 'Armağan edercesine oynadı'

Eski milli futbolcudan Samsunspor'a sert sözler: 'Armağan edercesine oynadı'

Haber Merkezi
22:4511/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında eski milli futbolcudan Samsunspor'a sert sözler geldi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılan müsabaka hızlı başladı. Önce 10. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Bundan 4 dakika sonra Galatasaray, Yunus Akgün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip devre arasına 1-0 üstü girdi.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da iyi girdi. Victor Osimhen'in 47. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında eski milli futbolcu İlhan Mansız, Samsunspor-Galatasaray karşılaşmasını Tivibu Spor'da değerlendirdi.

İlhan Mansız şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Samsunspor sanki maça çıkmadan galibiyeti Galatasaray'a armağan edercesine mücadele gösterdi."

"Mağlup takım hocası bir reaksiyon için sahada kaybolan oyunculardan bir-iki tanesini değiştirmek zorundadır, çare aramak zorundadır."

"Fakat Reis kenarda çaresiz bir şekilde Galatasaray'ın üstünlüğünü önden kabul etmiş gibiydi."

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