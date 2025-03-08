Fatih Terim'in gözü onun üzerinde: Al Shabab Galatasaray'la görüşecek

Suudi ekibi Al-Shabab ile son 4 maçta 8 puan toplayan Fatih Terim, yönetim ve kamuoyu tarafından takdir topluyor. Ligde şampiyonluğa oynayan takımlara göre daha mütevazi bir kadro ile mücadele eden Terim'in şimdiye kadar başarılı bir tablo çizdiği ifade ediliyor.