Fatih Terim'in gözü onun üzerinde: Al Shabab Galatasaray'la görüşecek

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile gelecek sezon da yoluna devam etmek istiyor. Kulüp içerisinde yaşanan sorunları çözmeye hazırlanan Al-Shabab yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda şimdiden transfer çalışmaları yapıyor. Terim'in transfer listesinin tepesinde ise Galatasaray'dan tanığı bir isim var.
Suudi ekibi Al-Shabab ile son 4 maçta 8 puan toplayan Fatih Terim, yönetim ve kamuoyu tarafından takdir topluyor. Ligde şampiyonluğa oynayan takımlara göre daha mütevazi bir kadro ile mücadele eden Terim'in şimdiye kadar başarılı bir tablo çizdiği ifade ediliyor.
Al-Shabab yönetiminin bu sebeple Fatih Terim'in kontratını uzatması beklenirken tecrübeli teknik adamla yeni sezonun planlarını yaptığı aktarıldı.
Fatih Terim'in Suudi Arabistan Ligi'ne getirmek istediği futbolcunun Galatasaraylı Yunus Akgün olduğu belirtiliyor.
Terim'in takımın hücum gücünü yükselten bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği ve bu sebeple Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Milli oyuncunun sarı kırmızılılarla sözleşme görüşmeleri yaptığı öğrenilirken Al-Shabab'ın Yunus Akgün için 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.
Yunus Akgün'ün sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu belirtilirken Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncunun kontratında güncellemeye gideceği ve bu ihtimalin ortadan kaldırılacağı aktarıldı.
Al Shabablı yöneticilerin Yunus Akgün için belirlediği yıllık ücret ise 5 milyon Euro. Milli oyuncunun Fatih Terim faktörü ve önerilen rakamın yüksekliği sebebiyle sezon sonunda bu teklifi değerlendirebileceği ifade ediliyor.
Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maçta 11 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.