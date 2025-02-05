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Fenerbahçe için flaş iddia: Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe için flaş iddia: Sözleşmesi feshediliyor

13:135/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
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Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün, yıldız ismin menajeriyle sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük ses getirdi.

Şu ana kadar 4 transferi resmiyete kavuşturan Kanarya, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe takıma kazandırdığı isimlerin yanı sıra birkaç isimle de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Lincoln Henrique (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) takımdan ayrılan isimler oldu.

Kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala fırsat transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda.

Fenerbahçe'nin yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun menajeriyle sözleşme feshi için görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağlanırsa Osayi ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Osayi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Transfer

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