Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı: Amerika'ya transfer oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.