Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı: Amerika'ya transfer oldu

Los Angeles FC, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i 30 Haziran 2025'e kadar satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertli takımda, istenilen performansı gösteremeyen Ünder, Amerika'nın yolunu tuttu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Los Angeles ise oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiraladıklarını duyurdu.
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.