Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor: Eşyalarını gönderdi

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulüpte geleceği merakla beklenen yıldız oyuncu için karar çıktı.
Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, sezonu kupasız kapattı.
Sarı lacivertli takımda birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen yıldız oyuncu için karar çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Bright Osayi-Samuel, ayrılık kararını verdi.
Nijerya asıllı İngiliz futbolcunun eşyalarını İngiltere'ye gönderdiği iddia edildi.
27 yaşındaki futbolcunun, kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.