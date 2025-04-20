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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi yıldız isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi yıldız isim kadroya alınmadı

17:2820/04/2025, Sunday
G: 20/04/2025, Sunday
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun, yabancı sınırından kaynaklı yıldız ismi kadroya almadığı bildirildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. 

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, kadro kararını verdi.

Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe'de Alexander Djiku, yabancı sınırından dolayı kadroda olmayacak.

Öte yandan sakatlığı bulunan Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ın da Kayserispor karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.

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