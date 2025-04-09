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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Ayrılmak istediğini yönetime iletti

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Ayrılmak istediğini yönetime iletti

09:509/04/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon çok fazla süre bulamayan yıldız ismin, yönetime ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta sahasında Trabzonspor'u 4-1'le geçerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, ligin bitiminin yaklaşmasıyla beraber yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Transfer dönemlerinin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de önümüzdeki yaz transfer dönemi de hareketli geçecek.


Sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfer politikasını da bu doğrultuda şekillendirecek. Transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da yapılacak takviyelerin yanı sıra çok sayıda ayrılık da gerçekleşecek.

Bir yandan iç transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan İsmail Yüksek, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Tecrübeli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve "gelen teklifleri kabul edin" dediği belirtildi. İsmail'i Fransa'dan takip eden kulüpler var ve milli yıldız sezon sonunda ayrılacak.


İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

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