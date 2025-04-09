Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Ayrılmak istediğini yönetime iletti

Sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfer politikasını da bu doğrultuda şekillendirecek. Transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da yapılacak takviyelerin yanı sıra çok sayıda ayrılık da gerçekleşecek.