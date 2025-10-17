Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Yönetim kararıyla 4 ayrılık resmileşti!

Fenerbahçe Kulübü, yeni başkan Sadettin Saran yönetiminde yapılanma sürecini hızlandırdı. Kulüp resmi açıklamasıyla futbol A takım scout ekibindeki 4 isimle yolları ayırdı.
Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran, göreve gelir gelmez kulübün hem idari hem de teknik yapılanmasında köklü değişiklikler yapacağının sinyallerini vermişti.
Sarı-lacivertli kulüpte yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu başında transfer döneminde scout ekibinin önerileri doğrultusunda kadrosuna önemli isimler katmış, ancak ligdeki performans beklentilerin altında kalmıştı.
Özellikle Samsunspor ile oynanan maçta alınan beraberlik ve ligde 12 puanla 4. sıraya gerileme, yönetimde radikal kararların alınmasına yol açtı.
Kulüp, scout ekibinin transfer süreçlerindeki etkisini yeniden değerlendirme kararı alarak bu ayrılıkları gerçekleştirdi.