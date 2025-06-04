Fenerbahçe'de zorunlu transfer gerçekleşiyor: 12 milyon Euro!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları yapılırken zorunlu bir transfer gerçekleşiyor. Sarı Lacivertliler bu transfer için tam 12 milyon Euro ödeyecek.
Fenerbahçe, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın bonservis bedelini Temmuz ayının ilk gününde ödemek zorunda. Sarı Lacivertliler bir dönem bu anlaşmadan çıkmak istese de mümkün olmadı.
Mourinho'nun sezon başında onay verdiği oyuncunun bonservisi için 12 milyon Euro ödenecek. Fenerbahçe, Faslı oyuncunun sezon başındaki kiralama bedeli için de 2 milyon Euro ödemişti.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamalarına ilişkin belirsizliğin yanı sıra beklentileri karşılayamayan oyunculara ilişkin ödenecek olan bonservis bedelleri de eleştiri konusu oldu. Amrabat'a ödenecek bedel de bu yüzden tepki görüyor.
Fenerbahçe'nin Amrabat için ödediği toplam bedel 14 milyon Euro'yu bulacak.
Amrabat, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.