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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Haber Merkezi
15:2515/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, 24 Şubat'ta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi için yabancı hakem çağrısında bulundu.

Başkan Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Ülke sıralamasında 10. sıradayız. Son 5 yılda ülke puanının 3'te 1'i Fenerbahçe'den geldi. Mutluyuz ve gururluyuz. Hangi kulvarda olursa olsun ülke sporuna hizmet etmeye, bayrağı yukarıda tutmaya çabaladık."

"Kendine güvenen, cesur olan hemen derbiye yabancı hakem getirilmesi için başvursun."

"Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net"

"Mevcut hocalarının görevde olduğu sürede 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Avrupa'da aynı hocayla 25 maçta 6 kırmızı kart görmüşler."

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Galatasaray

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