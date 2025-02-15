Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

"Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net"