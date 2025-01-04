Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı

Fenerbahçe’de kış transfer sezonu için hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray’ın gündeminde olan iki dünya yıldızı için harekete geçti. Fenerbahçe Mourinho’nun isteği doğrultusunda iki yıldız için tüm imkanları seferber edecek.

1 /6 Kış transfer dönemi çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe ile ilgili İspanyol basınından flaş transfer iddiası ortaya atıldı.



2 /6 Fichajes'in haberine göre; Becao ve Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldı.







3 /6 Fransız devinde yeteri kadar süre bulamayan Slovak stoperin İstanbul'a gelerek kariyerini yeniden canlandırmak istediği öne sürüldü.

4 /6 Ayrıca Fenerbahçe'nin, hem oyuncuyu hem de PSG'yi ikna etmek için bir transfer teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

5 /6 Öte yandan, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'nin ismi de kulübün gündeminde güçlü bir şekilde yer alıyor.