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Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı

14:334/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de kış transfer sezonu için hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray’ın gündeminde olan iki dünya yıldızı için harekete geçti. Fenerbahçe Mourinho’nun isteği doğrultusunda iki yıldız için tüm imkanları seferber edecek.

Kış transfer dönemi çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe ile ilgili İspanyol basınından flaş transfer iddiası ortaya atıldı.


Fichajes'in haberine göre; Becao ve Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldı.




Fransız devinde yeteri kadar süre bulamayan Slovak stoperin İstanbul'a gelerek kariyerini yeniden canlandırmak istediği öne sürüldü.

Ayrıca Fenerbahçe'nin, hem oyuncuyu hem de PSG'yi ikna etmek için bir transfer teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

Öte yandan, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'nin ismi de kulübün gündeminde güçlü bir şekilde yer alıyor.

Bavyera ekibi, Sane ile sözleşme yenilemeyi düşünse de Fenerbahçe'nin iddialı bir proje ile Sane'yi cezbedebileceği ifade ediliyor.


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Milan Skriniar
#Leroy Sane

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