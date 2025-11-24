Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu için gündem olan açıklama: Son maçıydı

Fenerbahçeli futbolcu için gündem olan açıklama: Son maçıydı

Fenerbahçe’nin Rize deplasmanındaki 5-2’lik geri dönüşüne rağmen sarı-lacivertli futbolcunun performansı eleştiri oklarının hedefi oldu. Serdar Ali Çelikler, oyuncunun 'limitine geldiğini' söyleyerek dikkati çeken bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Rizespor’u 5-2 mağlup ederek önemli bir geri dönüşe imza attı.

Sarı-lacivertlilerde mücadeleye ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu ise etkisiz bir performans sergiledi.

NEO Spor YouTube kanalında Kerem Aktürkoğlu’nu değerlendiren yorumcu Serdar Ali Çelikler, oyuncunun artık sınırına geldiğini savundu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Çelikler, "Kerem Aktürkoğlu artık limite geldi. Düzelir, takıma alışır, santrfor öyleydi, santrfor böyleydi… Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum. Kerem’in bu son maçıydı. Bundan sonra Kerem artık bir şey yapamazsa 'aa' derim. Millet de der." ifadelerini kullandı.

Sezon başında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol atıp 3 asist kaydetti.

