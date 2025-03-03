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Fenerbahçeli oyuncu son kez forma giydi: Takım arkadaşlarıyla vedalaşacak

Fenerbahçeli oyuncu son kez forma giydi: Takım arkadaşlarıyla vedalaşacak

Haber Merkezi
10:323/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşanacak. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncu, son kez Antalyspor karşısında forma giydi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-0 kazandı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesiyle, iki takım arasındaki puan farkı 4'e düştü.

Ayrıca Fenerbahçe'de bir oyuncu son kez sarı lacivertli formayı giydi.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de Cenk Tosun sarı lacivertli takıma veda ediyor.

Antalyaspor maçının 80. dakikasında oyuna dahil olan Tosun, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yeni takımının yolunu tutacak.

Cenk Tosun'un Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşma sağladığını ve transferin birkaç gün içerisinde açıklanacağı iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Cenk Tosun
#Süper Lig

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