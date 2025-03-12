Fenerbahçeli yıldıza gelen teklifi açıkladı: Çok cazip!

Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, son dönemlerde adı transfer dedikodularına karışan yıldız isimle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Ilıcalı, tecrübeli futbolcuya gelen teklifi "cazip" olarak nitelendirdi.
Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, TV100 kanalında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı takımda ayrılık yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.
Ilıcalı, milli futbolcu Cenk Tosun'un Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Konuya ilişkin ifadeler şöyle:
"Japonya haberleri doğru. Cenk Tosun için "gidiyor" diyemem, teklif var diyelim. Cenk çok kaliteli bir oyuncu ve süper bir insan. Şimdi Japonya'da Dünya Kulüpler Şampiyonası da var."
"O ihtimali de olduğu için çok cazip bir teklif. Cengiz'in ABD'de çok başarılı olacağını düşünüyorum."
"Cengiz Ünder süper bir oyuncu. Biz üzülerek ABD'ye gitmesine müsade etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum var. Mükemmel futbolcu, oyuna giriyor fark yaratıyor. Şimdi belki de sezon sonuna kadar kiralık gitme durumu var."