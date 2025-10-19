Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Karagümrük maçına geleceğini açıkladı: 'Atmosferi dört gözle bekliyorum'

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın eski bir oyuncusu, bu maça geleceğini açıkladı.
Milli aranın ardından Süper Lig'de maçlar yeniden başladı.
Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından ve geçtiğimiz günlerde de futbolu bırakan Reto Ziegler, Kadıköy'e geleceğini açıkladı.
Ziegler, "Ailemi Kadıköy’e Fatih Karagümrük maçına götürme zevkine sahip olacağım. Atmosferi gerçekten dört gözle bekliyorum! Biletler için Volkan Demirel’e teşekkürler. Yarın görüşürüz! ‘Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.