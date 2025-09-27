Fenerbahçe'ye gidecek mi? Antalyaspor'dan Emre Belözoğlu açıklaması

"Geçen haftalarda da aynı şey oldu. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. 'Büyük' diye tabir ettiğimiz kulüpler hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli. O yüzden biz Antalyaspor olarak takımın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz, şehirimiz de bunu anlıyor."