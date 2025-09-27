Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye gidecek mi? Antalyaspor'dan Emre Belözoğlu açıklaması

16:4527/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da başkan Rıza Perçin, adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Emre Belözoğlu'nun zaman zaman adının başka takımlarla anılmasına ilişkin konuştu.

Bazı dönemler Fenerbahçe ile de adı yan yana gelen Belözoğlu için Perçin, HT Spor yayınında net ifadeler kullandı. Rıza Perçin'in açıklamaları şöyle:

"Emre Belözoğlu bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz, öyle bir şey de yok."

"Geçen haftalarda da aynı şey oldu. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. 'Büyük' diye tabir ettiğimiz kulüpler hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli. O yüzden biz Antalyaspor olarak takımın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz, şehirimiz de bunu anlıyor."

"Biz kendisinden çok memnunuz, o da Antalyaspor'u ve Antalya şehrinin dinamiklerini çok seviyor. Bu dedikoduların ya da büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Çünkü demek ki biz bir değerle çalışıyoruz."

#Emre Belözoğlu
#Fenerbahçe
#Antalyaspor
