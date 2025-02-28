Fenerbahçe’ye kötü haber: Mourinho’nun gözdesi sakatlandı!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de yıldız futbolcu idmanda sakatlandı. Mourinho’nun gözdesi sahalardan 2 hafta uzak kalacak. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten renklerine bağladığı Levent Mercan, sarı-lacivertlilerle bu sezon 10 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcunun idmanda talihsiz bir sakatlık yaşadığı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre Levent Mercan, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
UEFA listesinde ismi olmayan futbolcu, lig ve kupada sahaya çıkabiliyor. Levent Mercan, Galatasaray maçına kadar olan periyotta Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçın 6'sında görev almıştı.
LEVENT MERCAN KİMDİR?
Levent Mercan, tam adıyla Münir Levent Mercan, 10 Aralık 2000 tarihinde Almanya’nın Recklinghausen kentinde doğmuş, Türk asıllı Alman futbolcudur. Genellikle sol bek pozisyonunda oynayan Mercan, çok yönlülüğüyle dikkat çeker; kariyerinin başında on numara (ofansif orta saha) olarak başlamış, ancak zamanla sol bek ve kanat bek gibi pozisyonlara evrilmiştir. Sol ayağını etkili bir şekilde kullanabilen futbolcu, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücuma katkısıyla tanınır.
Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Mercan, altyapı eğitimini Ruhr bölgesindeki çeşitli kulüplerde aldı. İlk olarak PSV Recklinghausen (2005-2010), ardından VfB Hüls (2010-2011), VfL Bochum (2011-2012) ve Rot-Weiss Essen (2012-2016) gibi takımların gençlik ekiplerinde oynadı.
2016 yılında FC Schalke 04 altyapısına katılmasıyla kariyerinde önemli bir adım attı. Schalke’de 2017’de U17 takımıyla Batı Almanya şampiyonluğu, 2018’de ise U19 takımıyla aynı başarıyı elde etti.
2021’de Türkiye’ye adım atan Mercan, Fatih Karagümrük’e kiralık olarak transfer oldu ve 2022’de bu transfer kalıcı hale geldi. Karagümrük formasıyla Süper Lig’de 93 maça çıkıp 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 21 Haziran 2024’te ise Fenerbahçe’ye transfer olarak 4 yıllık sözleşme imzaladı.