Fenerbahçe’ye kötü haber: Mourinho’nun gözdesi sakatlandı!

LEVENT MERCAN KİMDİR?









Levent Mercan, tam adıyla Münir Levent Mercan, 10 Aralık 2000 tarihinde Almanya’nın Recklinghausen kentinde doğmuş, Türk asıllı Alman futbolcudur. Genellikle sol bek pozisyonunda oynayan Mercan, çok yönlülüğüyle dikkat çeker; kariyerinin başında on numara (ofansif orta saha) olarak başlamış, ancak zamanla sol bek ve kanat bek gibi pozisyonlara evrilmiştir. Sol ayağını etkili bir şekilde kullanabilen futbolcu, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücuma katkısıyla tanınır.



