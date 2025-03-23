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Florentino Perez'den Arda Güler'e sert yanıt: 'Takımda kalacaksın'

Florentino Perez'den Arda Güler'e sert yanıt: 'Takımda kalacaksın'

Haber Merkezi
18:2723/03/2025, الأحد
G: 23/03/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Real Madrid'de bu sezon istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den veto geldi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'den yeterli süreyi alamadığı için bu yaz takımdan ayrılacağı iddia edilen Arda Güler için başkan Florentino Perez'den veto geldiği iddia edildi.

Real Madrid'i yakından takip eden Planeta Madrid'de yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de kalacak.

Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma isteğini başkan Florentino Perez'in sert bir dille "Olmaz" diyerek reddettiği ifade edildi.

20 yaşındaki millî futbolcu bu sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı.

Arda Güler, bin 88 dakika sahada kalırken 3 gol 5 asistle oynadı.

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek

#Arda Güler
#Real Madrid
#Florentino Perez

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