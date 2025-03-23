Florentino Perez'den Arda Güler'e sert yanıt: 'Takımda kalacaksın'

Real Madrid'de bu sezon istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den veto geldi.

1 /6 Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'den yeterli süreyi alamadığı için bu yaz takımdan ayrılacağı iddia edilen Arda Güler için başkan Florentino Perez'den veto geldiği iddia edildi.

2 /6 Real Madrid'i yakından takip eden Planeta Madrid'de yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de kalacak.

3 /6 Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma isteğini başkan Florentino Perez'in sert bir dille "Olmaz" diyerek reddettiği ifade edildi.

4 /6 20 yaşındaki millî futbolcu bu sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı.

5 /6 Arda Güler, bin 88 dakika sahada kalırken 3 gol 5 asistle oynadı.