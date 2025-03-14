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Fred'in kaçırdığı penaltıda taraftarı şoke eden detay

Fred'in kaçırdığı penaltıda taraftarı şoke eden detay

10:4214/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers'a seri penaltı atışları sonucu elendi. Sarı-lacivertlilerde penaltı kaçıran Brezilyalı futbolcu Fred'in o istatistiği ise taraftarları şoke etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilip turnuvaya veda etti. Fenerbahçe adına penaltı kaçıran isimlerden biri de Fred oldu.

Öte yandan Fred'in penaltı kullanmasının ardından Brezilyalı yıldızla ilgili çarpıcı bir istatistik gün yüzüne çıktı. NTV Spor'da yer alan habere göre 32 yaşındaki Fred, kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını Rangers'a karşı atması sosyal medyada da gündem oldu.

Futbola 2012 yılında Internacional'de başlayan Fred daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyip 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

#Fenerbahçe
#Fred
#Rangers

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