Galatasaray cephesinden dikkat çeken açıklama: 11 kırmızı kart ile 10 penaltı verilmedi

"Puan farkı 8'den 4'e düştü diye panik havası var. Ama bu puan farkını 8'e çıkaran da yine bu takım, bu hoca, bu yönetim. Asıl panik yapması gereken bizim rakiplerimiz. İki hafta önce Fenerbahçe ile maçımız oldu, biz bekledik ki bizi yenmeye yönelik oyunları olsun ama hiç öyle havaları yoktu. Maçtan sonra sanki bizim düzenli olarak yaptığımız gibi bize 3 tane atıp da dönmüşler gibi açıklamaları oldu."