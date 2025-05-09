Galatasaray yıldız oyuncusunun kardeşini de alıyor

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan etmeye yakın olan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcusunun kardeşini de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.
Sabah'ın Alman basınından aktardığı habere göre sarı-kırmızılıların, Schalke'nin U19 takımında oynayan Mertcan Ayhan'ın peşinde olduğu iddia edildi.
Öte yandan Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un da 18 yaşındaki genç futbolcuyu istediği ifade edildi
Haberde, Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan için Galatasaray'ın 200 bin Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
Bu sezon Schalke U19 ile 20 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol atıp 1 de asist yaptı.