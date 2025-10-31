Galatasaray yönetiminden flaş karar! Maaşına yüzde yüz zam

Galatasaray yönetimi, takımdaki yerli oyuncuların maaşlarına düzeltme yapmak için harekete geçti. Yıldız isme yüzde yüz maaş zammı yolda. İşte detaylar...
Galatasaray'ın geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Eren Elmalı'nın maaşı takım arkadaşlarının gerisinde kaldı.
İç transferde Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a yapılan zamların ardından Eren Elmalı için de harekete geçildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray şu anda 45 milyon lira kazanan Eren Elmalı'ya yüzde 100'e yakın oranda dev bir zam yapacak.
Böylece 25 yaşındaki futbolcunun maaşı takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye çıkacak.
Bu sezona iyi başlayan Eren Elmalı sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıktı ve 3 gollük skor katkısı verdi.
2028'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.