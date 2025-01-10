Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber

Galatasaray'da sezonun en iyilerinden olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isimden kötü haber geldi.

1 /5 Gabriel Sara, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir oynadığı maçta sakatlık yaşamıştı.

2 /5 Maçın son dakikasında Galatasaray'a penaltı kazandırdığı pozisyonda sakatlanan Gabriel Sara, dünkü idmana tedbir amaçlı katılmamıştı.

3 /5 Günü buz tedavisiyle geçiren Gabriel Sara'nın dizinde esneme olduğu bildirilirken, gerekli görülmesi halinde Brezilyalı futbolcunun bugün MR'ının çekileceği ifade edildi.

4 /5 Öte yandan Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Başakşehir maçında Gabriel Sara'yı riske etmeyecek.