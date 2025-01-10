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Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber

Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber

10:1510/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
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Galatasaray'da sezonun en iyilerinden olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isimden kötü haber geldi.

Gabriel Sara, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir oynadığı maçta sakatlık yaşamıştı.

Maçın son dakikasında Galatasaray'a penaltı kazandırdığı pozisyonda sakatlanan Gabriel Sara, dünkü idmana tedbir amaçlı katılmamıştı.

Günü buz tedavisiyle geçiren Gabriel Sara'nın dizinde esneme olduğu bildirilirken, gerekli görülmesi halinde Brezilyalı futbolcunun bugün MR'ının çekileceği ifade edildi.

Öte yandan Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Başakşehir maçında Gabriel Sara'yı riske etmeyecek.

Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına çıkacağı müsabaka 12 Ocak Pazar günü saat 19'da başlayacak.

#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Başakşehir

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