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Galatasaray’a Juventus’tan soğuk duş: Teklif reddedildi!

Galatasaray’a Juventus’tan soğuk duş: Teklif reddedildi!

15:167/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray yeni sezon öncesi sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar İtalya Serie A ekibi Juventus’un 21 yaşındaki Portekizli oyuncusu Alberto Costa için teklif yaptı, ancak İtalyan devi bu teklifi geri çevirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.


Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde sağ bek arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımın Juventus'un Portekizli oyuncusu Alberto Costa için teklif yaptığı ancak İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.


Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını ülkesinin takımlarından Vitoria'da geçiren genç futbolcu sezonun ikinci yarısında Juventus'a geri dönmüştü.

Costa'nın Juventus ile olan sözleşmesi 2029 yılında bitecek.


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