Galatasaray’a Juventus’tan soğuk duş: Teklif reddedildi!

Galatasaray yeni sezon öncesi sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar İtalya Serie A ekibi Juventus’un 21 yaşındaki Portekizli oyuncusu Alberto Costa için teklif yaptı, ancak İtalyan devi bu teklifi geri çevirdi.

1 /5 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 /5 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

3 /5 Haberde sağ bek arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımın Juventus'un Portekizli oyuncusu Alberto Costa için teklif yaptığı ancak İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.



4 /5 Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını ülkesinin takımlarından Vitoria'da geçiren genç futbolcu sezonun ikinci yarısında Juventus'a geri dönmüştü.