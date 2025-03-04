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Galatasaray’a sevindirici haber: 2 yıldız geri döndü

Galatasaray’a sevindirici haber: 2 yıldız geri döndü

10:514/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak. Bu kritik maç öncesinde sarı-kırmızılılar 2 yıldızından sevindirici haber aldı. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda olan Galatasaray'ın iki yıldızı, bu hafta oynanacak Alanyaspor maçıyla sahalara dönüyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayan Yunus Akgün, Fanatik'in haberine göre Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.


Yunus Akgün'ün yanı sıra Alvaro Morata da takıma dönüyor.


Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata'nın da Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

Kasımpaşa maçında cezasını tamamlayan Okan Buruk da kritik müsabakada saha kenarında olacak.


#Galatasaray
#Alvaro Morata
#Yunus Akgün

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