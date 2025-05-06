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Galatasaray’da bir devir kapanıyor: Sezon sonu veda edecek!

Galatasaray’da bir devir kapanıyor: Sezon sonu veda edecek!

09:526/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Uzun yıllar Galatasaray formasını terleten tecrübeli isim sezon sonu veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan yıldız nihai kararını verdi. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Uzun süredir sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyona dair kararının ne olacağı beklenen Uruguaylı eldivenin, geleceği belli oldu.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Muslera, 14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'a çifte kupayla veda etmek istiyor.


Sarı-kırmızılıların deneyimli kaptanının eşiyle görüştüğü ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı belirtildi.


Bu kararın ardından şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Galatasaray'ın organizasyonlarda Muslera için özel jestler hazırladığı aktarıldı.


Uruguay'dan kulüp satın alan ve ailesi de orada bulunan Muslera'nın geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını gemiyle ülkesine yolladığı iddia edildi.


Galatasaray'da 7. lig şampiyonluğunun eşiğinde olan 38 yaşındaki eldivenin 6 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası bulunuyor.

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