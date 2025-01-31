Galatasaray'da flaş karar! Ajax maçı sonrası bileti kesildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta Ajax ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibine 2-1 yenilerek ilk 8 şansını kaybetti. Yoluna play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılılarda, mücadele sonrası o ismin biletinin kesildiği öne sürüldü.

1 /10 UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray, turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

2 /10 Sarı-kırmızılılar yoluna play-off turundan devam edecek.

3 /10 Öte yandan Aslan'da, transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda gündeme son olarak Alvaro Morata geldi.

4 /10 Milan forması giyen Alvaro Morata transferini büyük ölçüde bitiren Cimbom, yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katacak.

5 /10 Morata'nın gelmesiyle birlikte de sarı kırmızılılarda flaş bir vedanın gerçekleşebileceği iddia edildi.

6 /10 A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'da, sezon başında transfer edilen Michy Batshuayi ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

7 /10 Belçikalı golcüye birçok teklif olduğu ve ara transferde döneminde takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

8 /10 Michy Batshuayi bu sezon Galatasaray'da toplam 30 karşılaşmada görev aldı.

9 /10 31 yaşındaki forvet bu maçlara 7 gol ve 2 asist kaydetti.