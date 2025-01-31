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Galatasaray'da flaş karar! Ajax maçı sonrası bileti kesildi

Galatasaray'da flaş karar! Ajax maçı sonrası bileti kesildi

10:0631/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta Ajax ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibine 2-1 yenilerek ilk 8 şansını kaybetti. Yoluna play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılılarda, mücadele sonrası o ismin biletinin kesildiği öne sürüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray, turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

Sarı-kırmızılılar yoluna play-off turundan devam edecek.

Öte yandan Aslan'da, transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda gündeme son olarak Alvaro Morata geldi.

Milan forması giyen Alvaro Morata transferini büyük ölçüde bitiren Cimbom, yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katacak.

Morata'nın gelmesiyle birlikte de sarı kırmızılılarda flaş bir vedanın gerçekleşebileceği iddia edildi.

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'da, sezon başında transfer edilen Michy Batshuayi ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Belçikalı golcüye birçok teklif olduğu ve ara transferde döneminde takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

Michy Batshuayi bu sezon Galatasaray'da toplam 30 karşılaşmada görev aldı.

31 yaşındaki forvet bu maçlara 7 gol ve 2 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Batshuayi'nin, sarı-kırmızılılarla olan kontratı 2027'de bitecek.

#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Ajax

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