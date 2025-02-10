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Galatasaray'dan Adana Demirspor maçına yönelik açıklama: 'Gerekli başvuru yapıldı'

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçına yönelik açıklama: 'Gerekli başvuru yapıldı'

Haber Merkezi
16:0710/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında, konuk ekip sahadan çekilmişti. Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. saniyesinde Adana Demirspor karşılaşmadan çekilmişti.

Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü, adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

#Galatasaray
#Süper Lig
#Adana Demirspor

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