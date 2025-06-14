Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın dünyaca ünlü başka isimlerle de ilgilendiği biliniyor. Hatta bir oyuncunun daha İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu açıklama yaptı.

1 /6 Galatasaray'da transfer çalışmaları son hız devam ediyor.

2 /6 Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılı takım, dünyaca ünlü başka yıldızlarla da görüşüyor.

3 /6 Transfer dönemine Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasındaki önceliğini açıkladı.

4 /6 Kavukçu, ilk olarak Victor Osimhen’in bonservisini alıp, kaleci transferi yapmak istediklerini ifade etti.

5 /6 Ayrıca Galatasaray'ın anlaşma sağladığı hatta önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği iddia edilen Bernardo Silva için de konuşan Kavukçu, bu iddiaları yalanladı.