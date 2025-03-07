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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş talep!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş talep!

12:127/03/2025, Cuma
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde eşleşti. Dev derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımdan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de günlerce gündemde kalan maçın ardından bir kez de Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray bu karşılaşma öncesi bazı bazı talepleri için müracaatta bulunacak. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile Rams Park'ta oynadıkları lig maçındaki şartların aynısının sağlanmasını istediği belirtildi.

Galatasaray, Rams Park'taki derbide olduğu gibi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada da 10 bin polisin görevlendirilmesini istiyor.

Galatasaray yönetimin ayrıca derbide yabancı hakemin görev yapmasını talep edeceği belirtildi.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası

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