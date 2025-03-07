Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş talep!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray bu karşılaşma öncesi bazı bazı talepleri için müracaatta bulunacak. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile Rams Park'ta oynadıkları lig maçındaki şartların aynısının sağlanmasını istediği belirtildi.