Galatasaray’dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması: ‘30 milyon euro…’

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a yazılan ve hatta anlaşıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bir kez daha dolaşıma girdi. Sarı-kırmızılı yönetim Hakan dedikodularına son noktayı koyacak açıklamayı yaptı. İşte detaylar.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a yazılan hatta anlaşıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu ileri sürüldü.
Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un Milano'ya gidip Hakan Çalhanoğlu ile görüşme yaptığına dair iddialar büyük yankı uyandırdı.
Öte yandan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu haberlerine son noktayı koydu.
Sabah Gazetesi'ne göre sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada milli futbolcunun gündemde olmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın deneyimli futbolcu için "Inter 30 milyon euro istedi. Artık bizim gündemimizde Hakan Çalhanoğlu yok" dediği ifade edildi.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
31 yaşındaki futbolcunun Inter ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.