Galatasaray’dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması: ‘30 milyon euro…’

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a yazılan ve hatta anlaşıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bir kez daha dolaşıma girdi. Sarı-kırmızılı yönetim Hakan dedikodularına son noktayı koyacak açıklamayı yaptı. İşte detaylar.

1 /7 Yaz transfer döneminde Galatasaray'a yazılan hatta anlaşıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu ileri sürüldü.

2 /7 Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'un Milano'ya gidip Hakan Çalhanoğlu ile görüşme yaptığına dair iddialar büyük yankı uyandırdı.



3 /7 Öte yandan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu haberlerine son noktayı koydu.



4 /7 Sabah Gazetesi'ne göre sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada milli futbolcunun gündemde olmadığı belirtildi.

5 /7 Galatasaray'ın deneyimli futbolcu için "Inter 30 milyon euro istedi. Artık bizim gündemimizde Hakan Çalhanoğlu yok" dediği ifade edildi.



6 /7 Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.