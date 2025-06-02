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Galatasaray’dan flaş Osimhen açıklaması: ‘Para için gidecek!’

Galatasaray’dan flaş Osimhen açıklaması: ‘Para için gidecek!’

07:172/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Osimhen hakkında konuşan Yelkencioğlu, yıldız futbolcunun son transfer durumundan bahsetti.

Galatasaray'da kiralık geçirdiği sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının yanı sıra gol krallığı yaşayan Victor Osimhen, İstanbul'dan ayrıldı.


Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, Victor Osimhen'in transferi konusunda açıklamalarda bulundu.


"Öncelikle onun kararı, onun kararını bekliyoruz. Giderse maddiyat için gidecektir."


"Gönlü burada onu biliyoruz. Maddiyat da çok önemli, büyük rakamlar konuşuluyor. Göreceğiz, bekliyoruz."


"Güzel bir hava yakaladık. Çok iyi oyuncularımız var. Onlara birkaç takviye ile bu takım daha iyi yerlere gelecek. Avrupa'da da başarılı olacağız.


Türkiye'de de başarılarımızın devam edeceğine inanıyorum."


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