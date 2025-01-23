Galatasaray'dan yıldız isme ültimatom: Ya gelirsin ya da sözleşmeni feshederiz

Arjantinli muhabir Juan Etchegoyen konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:









"Türkler, Icardi'ye öfkeli ve sözleşmesi hakkında konuşmak için acil bir toplantı düzenlediler. Mauro'nun sözleşmesini feshedip feshetmemeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Icardi işinde yanlış şeyler yapıyor ve Türkler, Icardi'ye ültimatom verdi. Galatasaray yönetimi Icardi'ye; 'Ya İstanbul'a gelip tedavine burada devam edersin, ya da sözleşmeni feshedeceğiz' mesajını verdi."