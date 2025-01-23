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Galatasaray'dan yıldız isme ültimatom: Ya gelirsin ya da sözleşmeni feshederiz

Galatasaray'dan yıldız isme ültimatom: Ya gelirsin ya da sözleşmeni feshederiz

15:4723/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi konusunda acil bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı idareciler yıldız futbolcudan hemen İstanbul'a gelmesini istedi.

Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

2 Aralık'ta çapraz bağından ameliyat olan Arjantinli yıldızın iyileşme sürecinde kendisine dikkat etmemesi sarı-kırmızılı yöneticileri kızdırdı.

Galatasaraylı idareciler, tedavisi devam eden Icardi'nin sürekli özel hayatıyla gündeme gelmesi ve son olarak bir partide görüntülenmesinin ardından 31 yaşındaki golcüye ültimatom vererek İstanbul'a çağırdı.

Arjantinli muhabir Juan Etchegoyen konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:



"Türkler, Icardi'ye öfkeli ve sözleşmesi hakkında konuşmak için acil bir toplantı düzenlediler. Mauro'nun sözleşmesini feshedip feshetmemeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Icardi işinde yanlış şeyler yapıyor ve Türkler, Icardi'ye ültimatom verdi. Galatasaray yönetimi Icardi'ye; 'Ya İstanbul'a gelip tedavine burada devam edersin, ya da sözleşmeni feshedeceğiz' mesajını verdi."

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig

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