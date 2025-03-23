Galatasaray'ı Beşiktaş derbisi öncesi endişelendiren tablo!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve milli ara sonrası Beşiktaş'la kritik bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray'ı sakatlık endişesi sardı. Sarı-kırmızılılarda tam 6 futbolcu, milli takımlarda sakatlık yaşadı. İşte son durumları...
Galatasaray'da ilk 11'de yer alan önemli isimler milli takımlarda sakatlıklar geçirdi. İlk olarak Galatasaray'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai, kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle Türkiye-Macaristan maçının kadrosunda yer almadı.
A Milli Takım'da da Kaan Ayhan ve Barış Alper karşılaşma içerisinde sakatlık yaşadı. Kaan kadrodan çıkarken, Barış Alper devam ediyor. Yunus Akgün de sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
Yine Alvaro Morata da sakatlık kervanına katıldı. Deneyimli forvet, İspanya'nın önceki gün yaptığı idmanda geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kadroda yer almadı. Morata'nın durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.
Aslan'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de ülkesinin Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson Becker ile çarpıştıktan sonra geçirdiği sarsıntı sebebiyle oyundan alındı. Sanchez'in doktor kontrolleri Kolombiya'da sürüyor.
Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışıp kafasına darbe alan Davinson Sanchez'in durumu izleniyor.
Kolombiya basını; Davinson Sanchez'in sağlık kontrolünden geçtiği ve hastanede doktorlar eşliğinde testler uygulandığı kaydedildi. 28 yaşındaki stoperin durumunun iyi olduğu vurgulandı.
Milli ara dönüşü Süper Lig'de Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanlarına çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularının sakatlık durumlarını yakından izliyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Buruk'un sürekli olarak bilgiler aldığı ve sağlık heyeti ile konuyu istişare ettiği bildirildi.