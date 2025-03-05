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Galatasaray'ı yıkan karar! Nelsson...

Galatasaray'ı yıkan karar! Nelsson...

13:415/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u ara transfer döneminde Roma'ya kiralamıştı. İtalyan ekibi, tecrübeli savunmacı ile ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Kış transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler de çok konuşuldu. Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biriyse Victor Nelsson oldu.

Geçtiğimiz sezondan bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Danimarkalı stoperin ayrılığı gerçekleşti. Galatasaray, 2021 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 26 yaşındaki futbolcuyu Roma'ya kiraladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, Çizme ekibinde göze giremedi.

Venezia maçında 32, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında kulübeden çıkamadı. Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

 

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Roma

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