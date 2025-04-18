Galatasaray’ın eski yıldızından bahis itirafı: O da oynuyordu!

Galatasaray’ın eski yıldızı, Torino’daki bir otelin sinemasında yaşanan ilginç anıyı ifşa etti. Brezilya’nın alt lig maçları üzerine bahis muhabbeti yapan iki futbol efsanesinin diyaloğu gündem oldu.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, kısa bir süre önce aktif futbola veda ettiğini açıklamıştı.
Sık sık açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo eski takım arkadaşıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Brezilya'da antrenörlük kursuna başlayan Melo, SporTV'ye verdiği demeçte, içlerinden İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un da yer aldığı pek çok takım arkadaşının Brezilya Serie C Ligi'ne bahis oynadığını açıkladı.
Melo şunları söyledi: "Bunun tartışmalı görüneceğini biliyorum, çünkü size pek çok kişinin bilmediği bir şey söyleyeceğim: Juventus'ta oynarken Torino'da bir alışveriş merkezinde bulunan ve içinde sinema olan bir otelde kalırdık.
Bazen dışarı çıkar ve sinemaya giderdik. Ve Buffon bahis oynardı, sürekli bahis oynardı. Yanında iPad'i ya da bilgisayarı vardı ve bahse girerdi" diye konuştu.
"Bilgisayarın başındaydı ve bana şöyle derdi: 'Dostum, Brezilya'daki Serie C maçı ne olacak? Ben de, 'Ne var dostum, Serie C mi? O da bahse girerdi.
Çok para kazandı ama çok da kaybetti. Sadece o değil, başkaları da bana sorardı."
Felipe Melo'nun yorumu, 2023 yılında Brezilya'nın en üst liginde sarı kartları manipüle ettiği şüphesiyle Federal Polis tarafından suçlanan forvet Bruno Henrique'nin davasının ardından geldi.