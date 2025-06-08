Galatasaray’ın kaleci transferinde engel: Kararını verdi!

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için nabız yokladığı iddia edilen dünyaca ünlü kaleci, basın toplantısında geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Brezilya Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Alisson Becker, Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında hem milli takım hem de kulüp kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Liverpool'la sözleşmesinin son yılına giren ve adı Galatasaray'la da anılan Alisson, transferle ilgili kararının kariyeri adına kritik olacağını vurguladı. 31 yaşındaki file bekçisi, "Uzun vadeli plan yapmayı hiçbir zaman başaramadım. Sözleşmemde bir yıl kaldı ve kulübün kullanabileceği bir opsiyon da var. Dünya Kupası yaklaşırken bu karar kariyerimde belirleyici bir an olacak" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı yıldız, odak noktasını sadece sahaya verdiğini belirterek, "Dış etkenlerin odağımı dağıtmasını istemiyorum. Bu süreci daha önce yaşayan bazı sporcularla konuşuyorum, kimi iyi deneyim yaşadı, kimi yaşayamadı" dedi.
Alisson, kariyerinde bir gün Brezilya'ya dönmek istediğini de gizlemedi: "Her oyuncunun kendine özgü bir deneyimi var ama ben özellikle Internacional'e dönmek istiyorum. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama yine de bu dönüşü üst seviyede yapmak istiyorum. Planladığım şey bu."
Internacional altyapısından yetişen Alisson, 2016'da Roma'ya, 2018'de ise Liverpool'a transfer olmuştu. Başarılı kaleci, İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferi yaşadı.