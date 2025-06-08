Galatasaray’ın kaleci transferinde engel: Kararını verdi!

Alisson, kariyerinde bir gün Brezilya'ya dönmek istediğini de gizlemedi: "Her oyuncunun kendine özgü bir deneyimi var ama ben özellikle Internacional'e dönmek istiyorum. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama yine de bu dönüşü üst seviyede yapmak istiyorum. Planladığım şey bu."



