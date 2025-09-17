Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı: Osimhen...

Yeni Şafak
14:5317/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yer almadı.

Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosuna da alınmadı.

Galatasaray'ın Almanya kafilesindeki oyuncular şu şekilde:


Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

#Şampiyonlar Ligi
#Victor Osimhen
#Frankfurt
