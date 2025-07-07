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Galatasaraylı yıldız 29 yaşında futbola veda etti: Sakatlığı yüzünden kimse onu almadı!

Galatasaraylı yıldız 29 yaşında futbola veda etti: Sakatlığı yüzünden kimse onu almadı!

19:327/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Son yıllarda birçok futbolcu sakatlık sorunları sebebiyle futbola veda etmek zorunda kaldı. O isimlerden biri de Galatasaray'dan. Sarı Kırmızılı kulübün ciddi yatırım yaptığı oyuncu, yaşadığı sorunlar sebebiyle yeşil sahalardan koptu.

Galatasaray'ın 2019 yılında önce kiraladığı sonrasında da bonservisini aldığı Christian Luyindama, sarı kırmızılı forma altında şampiyonluk yaşamıştı. İlk geldiği süreçte önemli performanslar ortaya koyan ve Marcao ile uyum yakalayan oyuncu, devamında milli takımda forma giyerken sakatlanmış ve kariyeri olumsuz etkilenmişti.

Christian Luyindama, milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle çapraz bağ sorunu yaşadı. Milli Takım doktorlarının yanlış müdahalesi sonrasında oyuncu bir türlü toparlayamadı. Galatasaray'da geçirdiği başarılı 1.5 sezonun ardından Kongolu futbolcu büyük düşüş yaşadı.

Sakatlıklar sonrasında kadroda düşünülmemeye başlayan Luyindama öncelikle Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun'a kiralandı.

Kongolu stoper 2022 yılında da Antalyaspor'da yarım dönem kiralık oynamış ancak burada da dikiş tutturamamıştı.

Luyindama, Antalyaspor'dan döndükten sonra adeta kayboldu. 8 milyon Euro bonservisle alınan oyuncu sakatlığı sebebiyle hiçbir kulüple anlaşamadı. Daha çok salon çalışmaları gerçekleştiren oyuncu, futbol sahalarından uzaklaştı.

31 yaşındaki Luyindama şimdilerde vakıf işleriyle meşgul. Türkiye ve Kongo arasında sürekli yolculuk yapan oyuncu, ülkesinde hayır işleriyle ilgileniyor. Ayrıca emlak piyasasında bulunuyor.

Luyindama'nın Instagram unvan bölümünde hala Galatasaray'ı etiketliyor. Kongolu oyuncuya Galatasaraylı taraftarların ilgisi de devam ediyor.

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