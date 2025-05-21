Galatasaraylılar UEFA finalinde Tottenham'ı tutuyor

Manchester United taraftarı, bu mücadeleyi ölüm kalım maçı olarak nitelendiriyor. İngiltere'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan Kırmızı Şeytanlar için bu kupa çok kritik önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne giderek yeniden iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester ekibinin transferdeki hedefi ise Victor Osimhen.