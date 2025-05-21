Galatasaraylılar UEFA finalinde Tottenham'ı tutuyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesinde Türk futbolseverler de maçın sonucuna kilitlenmiş vaziyette.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Manchester United taraftarı, bu mücadeleyi ölüm kalım maçı olarak nitelendiriyor. İngiltere'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan Kırmızı Şeytanlar için bu kupa çok kritik önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne giderek yeniden iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester ekibinin transferdeki hedefi ise Victor Osimhen.
Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu sebeple Tottenham'ın kazanmasını istiyor. Manchester United'ın kupaya uzanmasının Osimhen transferi için sorun teşkil edeceğini düşünen sarı kırmızılılar gecenin sonunda kazanan takımın Tottenham olmasını umut ediyor.
İngiliz basını, uzun zamandır Victor Osimhen'in İngiltere Premier Ligi'ne geleceğini iddia ediyor. Bu anlamda en istekli kulübün de Manchester United olduğu biliniyor.
Osimhen, bu sezon Galatasaray ile 35 gol atarak Türkiye'de bir sezonda tüm kulvarlarda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.