Galatasaraylıları çıldırtan Osimhen paylaşımı: Silip özür diledi

Buchi Laba, X paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Taraftar neden ihanete uğramış hissediyorlar? Kiralık geldi ruhu ile oynadı ve kulübün ligi ve kupayı kazanmasına yardımcı oldu. O olmadan kulüp ilk 3'te bile bitiremezdi. Size hiçbir şey borçlu değil."