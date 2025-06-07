Galatasaraylıları çıldırtan Osimhen paylaşımı: Silip özür diledi

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken, yakın arkadaşından gündem olan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı bir taraftarın gönderisine cevap veren Laba, gördüğü tepki sonrası silip özür diledi.
Sezona damga vuran Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı yıldızın bir karar vermesi bekleniyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ve Galatasaray'ın teklifleri arasında seçim yapması beklenen Osimhen'in arkadaşından tepki çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı bir taraftar X platformunda çıkan Al Hilal-Galatasaray haberleri sonrası, "Taraftarlar ihanete uğramış hissettiği için öfke çok büyük olacak." paylaşımında bulundu. Ardından Victor Osimhen'e yakınlığıyla bilinen Buchi Laba, verdiği cevapla Galatasaraylılar tarafından tepki çekti.
Buchi Laba, X paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Taraftar neden ihanete uğramış hissediyorlar? Kiralık geldi ruhu ile oynadı ve kulübün ligi ve kupayı kazanmasına yardımcı oldu. O olmadan kulüp ilk 3'te bile bitiremezdi. Size hiçbir şey borçlu değil."
Laba gelen tepkiler sonrası gönderiyi silerek, "Özür dilerim" paylaşımında bulundu.
Dış basında yer alan haberlerde Victor Osimhen'in Al Hilal'den gelen teklifi kabul ettiği transferin birkaç gün içerisinde olumlu sonuçlanacağı yazıldı. Osimhen, ayrıca bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.