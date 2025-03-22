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Genç Yusuf parlıyor

Genç Yusuf parlıyor

10:3622/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesiyle inanılmaz bir gelişim gösteren genç stoper Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değerinde yaşanan sıçrama dikkat çekti. Daha önceki bonservis bedelinden yüzde 3 bin 566'lık oranla artış gösteren genç futbolcu, bu alanda Türkiye rekoru kırdı.

Yusuf Akçiçek, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle formayı kaptı ve yükselişe geçti.

Transfermarkt internet sitesi Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken, Yusuf Akçiçek'te büyük bir artış yaşandığı görüldü. 

Buna göre Yusuf Akçiçek, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.

19 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi. Böylece Yusuf'un değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu. 

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan genç futbolcu, toplamda 970 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asist yaptı. 

Yusuf, Fenerbahçe'deki performansıyla A Milli Takımı'na da yükselme başarısı gösterdi. 19 yaşındaki stoper, Uluslar B Ligi play-off turu maçlarının kadrosunda kendisine yer buldu ancak süre alamadı.

#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Jose Mourinho

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