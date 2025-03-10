Günay Güvenç küfür etti mi? Maç sonrası flaş açıklama

Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu ise "Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu. Ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim" sözlerini sarf etti. Galatasaray'ın jandarma ve güvenlik güçleriyle tartıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Neden hakemle aramıza giriyorsunuz? dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti" ifadelerini kullandı.



