İlhan Palut'tan Attila Szalai itirafı! "Görüştüm ama Avrupa'da kalmak istedi"

﻿Konuşmasına ilk yarıyı değerlendirerek başlayan Palut, "Çok dalgalı bir performansımız vardı. İstikrar konusunda zorlandık. Periyot periyot ivmemiz bazen yukarıya bazen aşağıya doğru devam etti. Özellikle ligin 2'nci haftasından sonraki 5 karşılaşma bizim için hayal kırıklığı olarak geçen bir periyot oldu. Bu durumu sonra toparladık. En azından nötr duruma getirebildik. Bundan bir önceki 4 maça baktığınız zaman, ilk periyot kadar acımasız olmasa da biraz duraklamalı ve hafif tempo giden bir süreci tamamladık. Son oynadığımız Hatayspor maçıyla ilk yarıyı tamamladık. Sonlara baktığınız zaman, daha iyisini yapıp daha fazla puan toplamak isterdik. Ama oyun olarak baktığınız zaman ligin gol beklentisi ile ürettiği skor anlamındaki en negatif farka sahip takım Çaykur Rizespor. Tersten baktığınız zaman rakibin gol beklentisi ile yediği gol anlamında da yine en yüksek takımlardan bir tanesi de Rizespor. Oyunun genelinde sahaya belli bir şablon, karakter koyabilmişiz. Ama hem 3'üncü bölgede üretim hem de beklenenden fazla gol yememiz belki o negatif periyotlarla bizi karşılaştırdı. İlk yarı o kadar kötü başladık ki, biraz toparlayabildik diyebilirim. Ama genel olarak baktığımızda biz bunun daha iyisini yapabilirdik" diye konuştu.