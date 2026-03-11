Yeni Şafak
İran Dünya Kupası'na katılmama kararı aldı

16:3011/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
İran Gençlik ve Spor Bakanı Ahmad Doyanmali, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacaklarını açıkladı.

İran; ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı aldığını açıkladı.

İran Gençlik ve Spor Bakanı Ahmad Doyanmali, yaptığı açıklamada yaşanan süreç nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ve FIFA'nın da taraflı bir tutum içerisinde yer aldığını ifade etti.

İngiliz basını ise İran'dan sonra başka ülkelerin de savaş nedeniyle Dünya Kupası'ndan çekilebileceklerini iddia etti.

