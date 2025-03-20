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İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan 4 dev kulüp talip!

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan 4 dev kulüp talip!

11:1020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat’a Avrupa kulüpleri talip oldu. 26 yaşındaki file bekçisi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. Eğribayat gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına girdi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat performansıyla beğeni toplarken Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.


Sabah'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki file bekçisiyle İtalya'dan Bologna, Hollanda'dan Ajax ve İspanya'dan Sevilla ile Real Betis ilgileniyor.


Sarı-lacivertli kulüp ise 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan file bekçisiyle masaya oturup kontratını uzatmayı planlıyor.


İrfan Can bu sezon 9'u Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 maçta görev yaparken kalesinde 15 gol gördü.


#İrfan Can Eğribayat
#Fenerbahçe
#Ajax
#Sevllla

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